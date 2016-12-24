Более тысячи мордовских новобранцев пополнят этой весной ряды Вооруженных сил России

О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики

Весенний призыв 2020 года, как и в предыдущие годы, начался 1 апреля и завершится 15 июля.

По словам Игоря Тихомирова, этой весной из Мордовии будет призвано более тысячи человек. По родам и видам войск их распределят с учетом годности по состоянию здоровья, уровня образования, имеющейся подготовки. Некоторые, возможно, попадут в научную роту Краснодарского военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко и военный инновационный технополис «Эра» на Черноморском побережье. По результатам проведенного отбора уже сформирован список из пяти кандидатов. «Наши ребята хорошо себя там зарекомендовали, - с удовлетворением констатировал военком. - Мы получаем только положительные отзывы».

Еще один призывник пожелал пройти альтернативную службу. Его предположительно отправят в Саратовскую область - убирать помещения в доме для престарелых и инвалидов.

Сложная эпидемиологическая обстановка, разумеется, оказала влияние на мероприятия, связанные с призывом. Документы, справки из медицинских или образовательных организаций рассматриваются, как правило, без участия самих граждан. Все контакты и беседы идут по телефону или по каналам видеосвязи. Заседания призывных комиссий пройдут, скорее всего, в мае - если позволит ситуация. «На сборном пункте все призывники пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию, - сообщил Игорь Тихомиров. - Врачи-терапевты осмотрят их и в военных комиссариатах. Каждый юноша будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, дезинфекции подвергнется транспорт, привлеченный для перевозок».

В ходе весенней призывной кампании 2020 года в военном комиссариате Мордовии работает телефон горячей линии, позвонив на который можно задать вопросы, касающиеся призыва на военную службу: 8-8342-38-55-14.