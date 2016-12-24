Первая смерть от коронавируса

Ну вот и случилось - в Мордовии начали фиксировать первые смерти от коронавируса. Осознание, что при таком существенном росте заболеваемости это было фактически неизбежно и произошло бы рано или поздно, не делает картину менее безрадостной. Особенно с учетом поразительной беспечности, которую демонстрируют многие наши земляки и отдельные личности иностранной принадлежности.

Самые первые случаи заболевания COVID-19 в республике были связаны с жителями Мордовии, которые вернулись из зарубежных поездок. Они становились носителями вируса, иногда заболевали сами и ставили под угрозу всех, с кем контактировали. В дальнейшем основным источником распространения инфекции стали наши земляки, которые побывали в Москве или приехали в республику из столицы на «карантинные каникулы». Например, один из жителей республики, невзирая на самую тревожную обстановку, отправился в Первопрестольную и посетил там рынок «Садовод». Мужчина находился в столице в общей сложности два дня и по возвращении домой почувствовал себя плохо. Он обратился к врачам, у него был диагностирован коронавирус. Дома он контактировал с близкими людьми, и у многих из его окружения также произошло инфицирование.

Но самый большой резонанс в республике вызвала вспышка заболевания COVID-19 в общежитии № 3 Мордовского университета им. Н.П. Огарева, которую «организовал» один из студентов-иностранцев. Постоянно проживающий в общежитии молодой человек конспиративно побывал в Москве, где риск подхватить инфекцию несравнимо выше, чем в других регионах. Для «прикрытия» он сообщил, что отправляется в магазин, при этом вернулся только на следующий день, утаив ото всех свою поездку в столицу.

По возвращении в Саранск мер по самоизоляции студент не соблюдал и в течение нескольких дней свободно контактировал с соседями по общежитию, пока не был госпитализирован с признаками ОРВИ и первичным положительным анализом на коронавирус. Вскоре тест на COVID-19 у «московского гуляки» подтвердился, а в дальнейшем - и у многих из его окружения. Из общежития были госпитализированы несколько десятков человек. По состоянию на 14 апреля, из 71 заболевшего коронавирусом жителя республики 29 - это иностранные студенты из университетского общежития № 3, постоянно проживающие вместе с заносчиком инфекции.

После этого вирусного инцидента студенческое общежитие было незамедлительно переведено на режим карантина (там находится около 300 человек), все проживающие в нем студенты и персонал изолированы.

Как сообщили представители Управления Роспотребнадзора по РМ, в общежитии предприняты все необходимые меры по прекращению распространения инфекции:

- для контроля допуска в здание выставлен пост охраны Росгвардии;

- все лица, контактировавшие с больными, находятся там в изоляции;

- всем находящимся в общежитии предоставляется питание в одноразовой посуде, а также товары первой необходимости. Отходы собираются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами;

- влажную уборку и дезинфекцию регулярно проводит клининговая организация с соблюдением всех норм;

- сотрудники и студенты, проживающие в общежитии, обеспечены средствами гигиены и антисептиками;

- карантинные мероприятия здесь продлятся ориентировочно до конца апреля.

А начало этой недели ознаменовалось сообщением о первой смерти жителя Мордовии от коронавируса. По имеющимся данным, он проживал в одном из населенных пунктов Ардатовского района, где держал свой небольшой продуктовый магазин. Мужчина в возрасте 63 лет поступил в лечебное учреждение с диагнозом внебольничная пневмония. Конкретной же причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии. При этом пожилой человек также страдал другими заболеваниями, включая сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ожирение 3-й степени. По информации медиков, коронавирусом его заразил знакомый, недавно приехавший из Москвы и не подозревавший ни о чем плохом. Заметим, что подтверждение положительного результата теста на коронавирус пришло уже после смерти жителя Ардатовского района. Как только об этом стало известно, его село было поставлено на строгий карантин.

Как сообщил в своем обращении Глава РМ Владимир Волков, в инфекционной больнице на этой неделе скончалась пожилая женщина с пневмонией. Ее анализы отправили в московскую лабораторию, чтобы выяснить наличие или отсутствие у скончавшейся коронавируса. Соответственно, выводы можно будет сделать только по результатам проведенных исследований.

Сейчас анализ на коронавирус делают в течение суток три лаборатории в Мордовии. В случае первого положительного теста на коронавирус анализы берут повторно и направляют в федеральные диагностические центры (в Москву, Нижний Новгород). Платных анализов на коронавирус у нас пока не делают.

Что касается категорий людей, проходящих тестирование на наличие вируса, прежде всего проводят исследования врачей, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, и контактной группой. Далее обследуются пациенты с подозрением на COVID-19, лица, которые контактировали с заболевшим и контактными лицами. А также все, кто пересекает границу, приезжает из мегаполисов, из-за границы. Также анализы на коронавирус берут у пациентов с внебольничной пневмонией, с клиникой респираторной вирусной инфекции.

С учетом все возрастающих рисков занесения в Мордовию инфекции из других регионов властями было принято решение об установке на въездах в республику блокпостов, чтобы фиксировать всех приезжих из других регионов. Сотрудники органов правопорядка будут останавливать транспортные средства, записывать данные пассажиров. Всем, кто въезжает в Мордовию на любом виде транспорта, будет выдаваться постановление главного санитарного врача. Оно обязывает человека пройти 2-недельный карантин на дому. Причем в изоляцию попадают члены его семьи, родственники, друзья, все, с кем он проживает либо контактирует. В случае нарушения будут применяться меры административной и уголовной ответственности.

Сотрудники полиции проводят регулярные рейды по проверке соблюдения гражданами режима самоизоляции. При этом в МВД по РМ напоминают, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ глава 20 КоАП РФ дополнена статьей 20.6.1, устанавливающей административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Так, за нахождение на улице без уважительных причин в период действия режима повышенной готовности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Кстати, полицейские Саранска уже составили административный протокол в отношении 21-летней местной жительницы по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)».

В марте этого года девушка была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. За несколько дней до этого она вернулась из-за границы. Находясь в медицинском учреждении, барышня самовольно покинула больницу. В ходе проводимых мероприятий пациентка была обнаружена в Саранске в автомобиле со своим молодым человеком. В результате ее принудительно доставили обратно в больницу. Также в медицинское учреждение был госпитализирован кавалер беглянки, после общения с ней попавший в категорию контактных лиц.

Представители МВД по РМ отмечают, что жители Мордовии проявляют активную гражданскую позицию в вопросах контроля за соблюдением режима самоизоляции. Так, в полицию и на горячую линию регионального Управления Роспотребнадзора регулярно поступают обращения граждан, которые сообщают о нарушителях карантина.