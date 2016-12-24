«Хочу, чтобы все поняли – опасность нарастает!»

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал жителям республики об усилении мер борьбы с коронавирусом

Уважаемые жители Мордовии!

Ситуация с распространением коронавируса сейчас волнует всех нас. Поэтому я хочу, чтобы вы первыми знали всю достоверную информацию о том, что происходит в нашей республике.

К огромному сожалению, у нас есть первое трагическое известие – в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Это очень тяжелая новость для всех нас. И, прежде всего, я хочу выразить глубокие соболезнования семье этого человека и заверить, что мы окажем всю необходимую поддержку. Точную причину смерти установят медики, потому что заболевание протекало на фоне тяжелых хронических болезней. Врачи боролись за жизнь пациента до последнего.

Считаю необходимым сказать ещё об одном летальном случае, который потенциально может быть связан с коронавирусом. В инфекционной больнице скончалась пожилая женщина с пневмонией. Мы направили ее анализы в московскую лабораторию, сейчас ждем их результатов. Выводы можно будет делать позже, пока подтвержденного диагноза нет.

Главное сейчас – остановить распространение коронавируса на территории Мордовии. Мы уже видим, к чему может привести халатность одного человека. Я говорю об иностранном студенте, который занес инфекцию в университетское общежитие. В результате за неделю количество подтвержденных случаев заболевания в республике выросло почти в 10 раз – до 58 случаев, 19 из которых это студенты одного университетского общежития.

Поэтому я обращаюсь к каждому из вас, к каждому жителю и гостю Мордовии. Без вашей помощи, без солидарности и дисциплины побороть угрозу невозможно. Прекратите думать, что коронавирус – это не про вас! Он не выбирает по категориям и должностям, у него нет недосягаемых расстояний. Вирус уже в Мордовии, это должно всех отрезвлять.

Прошла первая неделя с момента, когда ряд наших предприятий и организаций возобновили свою работу. Мы пошли на этот шаг, чтобы не обрушить экономику Мордовии, сохранить рабочие места и доходы людей.

Но, к сожалению, далеко не все правильно восприняли этот сигнал – как предприятия, так и граждане. У нас есть много примеров несоблюдения санитарных норм со стороны работодателей. Я еще скажу об этом подробнее. Одновременно на улицах появилось гораздо больше людей, родителей с детьми, студентов и пенсионеров, граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Хочу, чтобы все поняли – опасность нарастает, и пик заболевания еще не наступил! Самыми сложными будут именно ближайшие две-три недели.

Поэтому, чтобы не допустить резкого ухудшения эпидемической ситуации, в республике ужесточены меры по обеспечению режима повышенной готовности и введены дополнительные ограничения. Хочу объяснить вам суть принятых мной решений.

Первое. Я уже сказал, у нас есть примеры организаций, игнорирующих правила эпидемической безопасности. Начиная от нарушения санитарных норм до безграмотной организации режима труда. Причем такие факты есть даже на крупных промышленных предприятиях.

Президент России В.В. Путин уже предостерег хозяйствующие субъекты от соблазна списать все недочеты в работе на коронавирусную инфекцию. Я повторяю этот посыл Президента, и хочу, чтобы его услышали все руководители предприятий и организаций.

В качестве примера приведу аграрную сферу, в частности агрохолдинг «Талина». Во-первых, они полностью обеспечили своих сотрудников и членов их семей всеми средствами защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие растворы. Запас этого есть на 3 месяца. Одновременно «Талина» решила долгосрочные вопросы. Заранее, ещё до карантина компания закупила у зарубежных партнеров все необходимые комплектующие, сырье, всё, что нужно для полноценной работы на полгода вперед. Кто мешал предприятиям промышленности, строительства, торговли подготовиться соответствующим образом?

В это же время мы видим, как в торговых сетях не выполняются элементарные меры профилактики, не соблюдается социальная дистанция, скапливаются очереди, а многие работники трудятся без средств защиты.

Только за последние 3 дня проверки соблюдения требований законодательства прошли более чем на 650 торговых и производственных объектах. Несколько торговых точек мы уже закрыли, многие оперативно устранили имеющиеся нарушения. Но мы обязательно продолжим проверочные мероприятия. Для этого определен уполномоченный орган – Министерство экономики, торговли и предпринимательства, который наделен правом составлять протоколы и штрафовать нарушителей. И в дальнейшем мы будем незамедлительно закрывать предприятия, которые не выполняют Указов Президента России и Главы республики, требования главного санитарного врача. Проверки продлятся до тех пор, пока в Мордовии действует режим повышенной готовности.

Второе. С учетом того, что сегодня в Москве и Московской области как минимум на неделю остановлена работа практически всех предприятий и организаций, мы ожидаем вторую волну миграционного потока. Я уже говорил, основную угрозу для эпидемической безопасности республики сейчас представляют граждане, приезжающие из крупных городов и регионов со сложной ситуацией по коронавирусу.

Поэтому мной принято решение ужесточить режим передвижения и пребывания на территории республики. Всем, кто въезжает в Мордовию на любом виде транспорта, будет выдаваться постановление главного санитарного врача. Оно обязывает человека пройти 2-недельный карантин на дому. Причем в изоляцию попадают члены его семьи, родственники, друзья, все, с кем он проживает либо контактирует. В случае нарушения данного предписания последуют меры административной и уголовной ответственности.

Третье. Для исполнения этого решения выставлены специальные круглосуточные посты на всех въездах в республику, организован контроль в аэропорту и на всех железнодорожных станциях. Техническую сторону вопроса обеспечивают сотрудники МВД, ГИБДД, линейных отделов полиции на транспорте, Росгвардии. Контроль самоизоляции прибывших граждан за органами местного самоуправления, главами муниципальных образований.

Подчеркну, меры, которые мы дополнительно приняли, облегчат правоохранительным органам задачу по наказанию граждан, нарушающих режим самоизоляции.

От профилактики и уговоров МВД переходит к реальным штрафам и протоколам, соблюдению строжайшей дисциплины на улицах наших городов и сел.

Четвертое. Я поручил администрации Саранска, главам всех районов и сельских поселений усилить работу по дезинфекции на своих территориях, в общественном транспорте, на рынках, железнодорожных и автовокзалах, во всех местах посещения и проживания людей. В Саранске мы начали обрабатывать специальным раствором улицы, остановки, подъезды, придомовые территории, общежития. Открылись автомойки, где граждане могут дезинфицировать личный транспорт. Их количество будет увеличиваться, и такая услуга должна становиться доступной в районах. Мы должны действовать на опережение, учиться жить и работать в складывающихся условиях, а не ждать поручений и предписаний.

Пятое. Знаю, что многих сейчас волнует вопрос празднования Пасхи. Ко мне поступает большое количество обращений по этой теме.

И здесь мы также приняли ряд непростых, но необходимых решений. А именно – с 10 апреля закрыть для посещения все кладбища республики, за исключением проведения похорон.

Кроме того, на пасхальной неделе, в том числе во время пасхальной службы, доступ в храмы будет разрешен только священнослужителям. Даже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и помолиться дома. Для всех жителей республики будет организована прямая трансляция богослужения из Кафедрального собора Ушакова, она будет вестись на 4 телеканалах. Ряд центральных храмов республики также организуют онлайн-трансляцию в сети Интернет. Современные технологии не отдаляют, а в сложившейся ситуации наоборот приближают праздник к людям.

Я прошу всех верующих с понимаем отнестись к этим решениям, они продиктованы исключительно заботой о здоровье и безопасности жителей республики.

Господь поддерживает нас в борьбе с эпидемией. Но и мы сами должны проявлять благоразумие. Сделать так, чтобы не омрачить светлый праздник новыми вспышками заболевания. Это же касается традиции «христосоваться», собирать яйца.

Прошу всех родителей, бабушек и дедушек поступить разумно, и не подвергать здоровье своих детей явной опасности. В этом наш долг, главная ответственность перед Богом.

Дорогие жители и гости Мордовии! Лучшее, что каждый из вас может сделать сейчас – это остаться дома, работать удаленно, ограничить социальные контакты, позвонить своим родным, бабушкам и дедушкам и снабдить их всем необходимым.

Я уверен, у нас хватит сил, терпения, ответственности и организованности, чтобы достойно пережить эти непростые времена. То, насколько быстро мы сможем вернуться к нормальной жизни, зависит от каждого из нас.