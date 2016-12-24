В Мордовии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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В республике 13 апреля зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составляет 58. Один из больных скончался в Республиканской инфекционной больнице. Мужчина в возрасте 63 лет поступил в лечебное учреждение с диагнозом внебольничная пневмония. Конкретной же причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии. При этом пациент также страдал и другими заболеваниями, включая сахарный диабет и гипертоническую болезнь. Подтверждение положительного результата теста на коронавирус пришло уже после его смерти.
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