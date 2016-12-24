Поезда между Саранском и Москвой будут курсировать реже

Живые здесь не ходят
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
Компания «РЖД» известила об изменениях в графике движения поездов на внутригосударственных маршрутах. Прежде всего, сокращается периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда временно отменены. Связано это, как утверждается, с сокращением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
Перемены, что примечательно, затронут и Мордовию. Поезда № 41/42 сообщением Москва - Саранск с 15 апреля будут отправляться из российской столицы только по нечётным числам. Соответственно из Саранска (с 16 апреля) - по четным. Другой поезд, связывающий регионы - № 119/120 – и вовсе отменен. Отправлением из Москвы - с 15 апреля, из Саранска - с 16-го. С порядком возврата билетов можно ознакомиться на сайте «РЖД».
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
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