Жители Саранска контролируют чистоту городских дворов

Наш город

Если управляющие компании не проводят уборку вовремя, жители сообщают об этом в соцсетях.
Все жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Так, жительница Саранска пожаловалась, что во дворе по адресу ул. Ульянова, 81 уборка не проводилась долгое время.
Уже на следующий день управляющая компания привела двор в порядок и предоставила фото с места уборки. Также они сообщили, что санитарная обработка мест общего пользования проводится ежедневно.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, пишите в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано.

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