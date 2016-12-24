Жители Саранска контролируют чистоту городских дворов

Если управляющие компании не проводят уборку вовремя, жители сообщают об этом в соцсетях.

Все жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Так, жительница Саранска пожаловалась, что во дворе по адресу ул. Ульянова, 81 уборка не проводилась долгое время.

Уже на следующий день управляющая компания привела двор в порядок и предоставила фото с места уборки. Также они сообщили, что санитарная обработка мест общего пользования проводится ежедневно.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, пишите в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.