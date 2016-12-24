В республике зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В республике 12 апреля зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть из них - студенты и сотрудники общежития МГУ им. Н.П. Огарева, которое было закрыто на карантин после заболевания одного из иностранных студентов, ездившего в Москву.