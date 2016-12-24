В республике зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Репортер

В республике 12 апреля зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть из них - студенты и сотрудники общежития МГУ им. Н.П. Огарева, которое было закрыто на карантин после заболевания одного из иностранных студентов, ездившего в Москву.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Адвокат ответит за наркотики

Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
«Наварились»

Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию

«ЛЮБИМЫЙ» ТИРАН

Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу