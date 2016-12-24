В республике зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

«Большой» бизнес Мордовии решил поддержать медиков
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
В республике 12 апреля зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть из них - студенты и сотрудники общежития МГУ им. Н.П. Огарева, которое было закрыто на карантин после заболевания одного из иностранных студентов, ездившего в Москву.
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности