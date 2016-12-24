Скончался наш известный земляк Николай Бородачев

Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии России – умер 11 апреля в Москве после продолжительной болезни

Николай Бородачев родился 22 июня 1948 года в деревне Бриловка Темниковского района Мордовской АССР (ныне – д. Октябрь Ельниковского района) в многодетной семье. В 17 лет, окончив ПТУ, стал помощником киномеханика. В 1969г. получил диплом Ленинградского института киноинженеров (в настоящее время — Санкт-Петербургский институт кино и телевидения), в 1982-ом - Душанбинского педагогического института.

В Таджикистане, где он прожил почти три десятка лет, прошел путь от старшего киномеханика до заместителя председателя Госкомитета по кинематографии. С 1996 года работал в Госфильмофонде РФ – сначала заместителем управляющего Представительства, а затем и генеральным директором. За 17 лет пребывания в должности руководителя крупнейшего киноархива мира, внес неоценимый вклад в дело сохранения отечественного и мирового культурного наследия. С марта 2018 года до 23 марта 2020 года Николай Бородачев был первым заместителем председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.

Заслуги Николая Михайловича сфере кинопроизводства отмечены знаками «Отличник кинематографии СССР» и «Почетный кинематографист РФ», Орденом Дружбы, Золотым призом независимой прессы Boccalino (2013 г., Локарно, Швейцария), званиями Лауреата Государственной премии РФ, академика Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» и Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

В Мордовии Николая Бородачева знают не понаслышке. Он неизменно старался содействовать развитию кинопрокатной системы республики, оказывал благотворительную помощь детским интернатным учреждениям региона. Известно, что при его участии в Саранске обрел новую жизнь кинотеатр «Россия». Именно Николай Михайлович организовал когда-то местную прописку французскому актеру Жерару Депардье, стоял у истоков создания культурного центра, носящего имя мировой знаменитости. Да и памятные многим горожанам творческие визиты звёзд отечественного кино тоже проходили при непосредственной поддержке Николая Бородачева…