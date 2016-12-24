Скамейки дезинфицировать, яйца не собирать

Ряду мордовских предприятий разрешили продолжить работу
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса глава города Петр Тултаев сообщил о необходимости продолжения профилактической работы.
Руководителям районных администраций было предложено обратиться к управляющим компаниям с рекомендациями по дезинфекции скамеек на придомовых территориях. Также мэр призвал пристально следить за ограничением доступа на детские площадки и игровые комплексы. При отсутствии сигнальных лент, их нужно натягивать снова.
Общественный транспорт по-прежнему будет функционировать в режиме выходного дня. Однако при необходимости на маршруты должны выйти дополнительные единицы подвижного состава.
Кроме того, градоначальник настоятельно посоветовал гражданам не отпускать детей собирать яйца на Пасху: «В условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ходить христосоваться – значит, подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких».
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
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