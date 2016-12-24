Живые здесь не ходят

В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ. А с понедельника будут закрывать предприятия, не соблюдающие противоэпидемический режим.

О новых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Мордовии шла речь на совещании у Главы РМ. В целом, как отмечалось, к концу недели ситуация с соблюдением режима самоизоляции ухудшилась. Главным образом - за счет молодежи. Некоторым юношам и девушкам надоело отсиживаться по домам и теперь они все чаще выходят на улицы – чтобы прогуляться, встретиться с друзьями, а то и «продезинфицировать» организм алкоголем. С такими несознательными гражданами должны работать, в первую очередь, сотрудники полиции. С просьбой об оказании содействия с целью активизации усилий Владимир Волков обратился к руководству МВД по РМ.

Помимо того, свою лепту в осложнение противоэпидемической обстановки внесли отдельные предприятия и компании, возобновившие на неделе работу. Проведенный анализ показал, что санэпидемправила далеко не везде соблюдаются в полном объеме. Хотя именно это условие является обязательным для возвращения к производственной деятельности. На сей счет Глава Мордовии высказался предельно жестко. «С понедельника будем закрывать предприятия, работающие в любых сферах деятельности, если они будут замечены в нарушении санитарно-эпидемических правил».

Впрочем, уточнил руководитель региона, есть здесь и примеры иного рода (в основном - из аграрной сферы), свидетельствующие о понимании важности профилактических мер. Сельчане, как выясняется, лучше всех подготовились к работе в условиях почти полной приостановки контактов с зарубежными поставщиками. «Я видел, как наши агропромышленные компании организовали трудовой процесс! – заявил Владимир Волков. - Во-первых, они полностью обеспечили всех сотрудников и даже членов их семей средствами защиты – масками, перчатками, дезинфицирующими растворами. Причем, запаса этого им на три месяца хватит! Во-вторых, ещё до введения карантинных запретов у зарубежных партнеров позаботились о закупках комплектующих, сырья, оборудования. Кто мешал сделать то же самое предприятиям промышленности, строительства, торговли?!»

Отдельно на совещании были рассмотрены вопросы проведения Пасхальных торжеств, связанные в том числе с посещением кладбищ. Все присутствующие, включая митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, были единодушны на сей счет – важно проявить разумную предосторожность, не допустить массового заражения. Принято решение ограничить посещение кладбищ гражданами (за исключением случаев участия в погребениях). Соответствующие изменения в Указ Главы уже внесены. Во время праздничных богослужений тоже лучше остаться дома, помолиться в кругу семьи. Тем более что прямые трансляции из Кафедрального собора Феодора Ушакова можно будет посмотреть и по телевизору, и в сети Интернет.