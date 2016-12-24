В Саранске выросло число собственников жилых помещений

По информации городского жилагентства, в первом квартале текущего года в Саранске приватизировано 126 жилых помещений. Таким образом, в период с 1 июля 1992 года по 31 марта 2020-го в собственность граждан передано уже 87 829 квартир, комнат и домов, (или 95 процентов всего муниципального жилфонда).

Напомним, что основным принципом приватизации является добровольность оформления жилья в собственность. В феврале 2017-го бесплатная приватизация стала еще и бессрочной. Получить консультацию по вопросам подачи документов можно по телефонам: 24-19-03 и 24-83-15.