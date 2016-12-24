Регионы начали объединять усилия в борьбе с COVID-19

Одним из красноречивых примеров такого сотрудничества можно назвать поставки комплектующих - ультрафиолетовых ламп, производимых в Мордовии – в Нижегородскую область.

По словам губернатора соседнего региона Глеба Никитина, с обострением обстановки по распространению коронавирусной инфекции было решено увеличить объемы производства различных медицинских изделий на предприятиях области. В частности, завод имени Петровского приступил в четверг к серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов (излучателей) для нужд больниц и социальных учреждений, а также организаций, продолжающих свою деятельность. Ежедневно с конвейера будет сходить около 3 тысяч приборов. «Мы находимся на связи с Главой Мордовии Владимиром Волковым, обсуждаем вопросы дополнительных поставок ламп из Саранска. Потребность в них очень серьезная», - подчеркнул нижегородский руководитель.

«Подобное взаимодействие между регионами поможет нам в борьбе с «COVID-19», станет залогом укрепления добрососедских отношений и взаимовыгодных связей», - так прокомментировал новость Владимир Волков.

Отметим, что Научно-исследовательским институтом источников света имени А.Н.Лодыгина совместно с малым инновационным предприятием «Радиоэлектронная техника» при мордовском госуниверситете ныне уже освоен выпуск закрытых рециркуляторов «ОБРИОН–РЭТ».