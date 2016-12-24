Регионы начали объединять усилия в борьбе с COVID-19

«Лисма» меняет ориентацию
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Одним из красноречивых примеров такого сотрудничества можно назвать поставки комплектующих - ультрафиолетовых ламп, производимых в Мордовии – в Нижегородскую область.
По словам губернатора соседнего региона Глеба Никитина, с обострением обстановки по распространению коронавирусной инфекции было решено увеличить объемы производства различных медицинских изделий на предприятиях области. В частности, завод имени Петровского приступил в четверг к серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов (излучателей) для нужд больниц и социальных учреждений, а также организаций, продолжающих свою деятельность. Ежедневно с конвейера будет сходить около 3 тысяч приборов. «Мы находимся на связи с Главой Мордовии Владимиром Волковым, обсуждаем вопросы дополнительных поставок ламп из Саранска. Потребность в них очень серьезная», - подчеркнул нижегородский руководитель.
«Подобное взаимодействие между регионами поможет нам в борьбе с «COVID-19», станет залогом укрепления добрососедских отношений и взаимовыгодных связей», - так прокомментировал новость Владимир Волков.
Отметим, что Научно-исследовательским институтом источников света имени А.Н.Лодыгина совместно с малым инновационным предприятием «Радиоэлектронная техника» при мордовском госуниверситете ныне уже освоен выпуск закрытых рециркуляторов «ОБРИОН–РЭТ».
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...