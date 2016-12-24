В Мордовии коронавирус обнаружили у иностранного студента

10 апреля в республике за сутки подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наиболее примечательный из них - подтвержденный диагноз иностранного студента МГУ им. Н.П. Огарева.

Постоянно проживающий в общежитии университета, молодой человек ездил в Москву, где риск подхватить инфекцию сейчас несравнимо выше чем в других регионах. По возвращению в Мордовию мер по самоизоляции он не соблюдал и даже не сообщил своей о поездке в столицу. В течении нескольких дней студент контактировал с соседями по общежитию, пока не был госпитализирован с признаками ОРВИ и первичным положительным анализом на коронавирус. После этого инфекционного инцидента студенческое общежитие было незамедлительно переведено на режим карантина, все проживающие в нем студенты изолированы. Сегодня тест на коронавирус у «московского гуляки» подтвердился. В настоящий момент несколько человек из окружения молодого человека также госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Второй пациент с подтвержденным диагнозом - житель района республики, вернувшийся из Москвы, где находился длительное время. Он также был госпитализирован в больницу с признаками ОРВИ, где проведенные тесты на коронавирус дали положительный результат.

Напомним, что самые первые случаи заболевания COVID-19 в республике были связаны с жителями Мордовии, которые вернулись из зарубежных поездок. Они становились носителями вируса, иногда заболевали сами, и ставили под угрозу всех, с кем контактировали. Все контактные лица также выявлялись и помещались на карантин. Большая часть из них сейчас снята с карантинных мероприятий, коронавирус у них не подтвердился.

​На данном этапе новые заболевшие – люди, которые побывали в Москве или других регионах страны, а также члены их семей и контактные лица. Пациенты с подтвержденным заболеванием коронавирусом, а также с подозрением на эту инфекцию зафиксированы в нескольких городах и районах Мордовии - Cаранске, Рузаевке, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Кадошкинском, Темниковском, Большеигнатовском, Ардатовском, Лямбирском, Ельниковском, Дубенском.

В настоящее время анализ на коронавирус делают в течение суток три лаборатории в Мордовии. В случае первого положительного теста на коронавирус анализы берут повторно и направляют в федеральные диагностические центры (в Москву, Нижний Новгород). Платных анализов на коронавирус в Мордовии пока не делают.

Что касается категорий людей, кто проходит тестирование на наличие вируса, прежде всего проводят исследования врачей, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, и контактной группой. Далее обследуются пациенты с подозрением на COVID-19, лица, которые контактировали с заболевшим и с контактными лицами. А так же все, кто пересекает границу, приезжает из мегаполисов, из-за границы. Они должны оповещать о себе и находиться на самоизоляции. Также анализы на коронавирус берут у пациентов с внебольничной пневмонией, с клиникой респираторной вирусной инфекции, а также при неблагоприятном эпиданамнезе.