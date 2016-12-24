Удар в спину

Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»

На заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавируса Петр Тултаев прокомментировал пост, размещенный накануне в одном из городских «пабликов». Некий анонимный автор сообщил, якобы, от имени сотрудника мэрии мордовской столицы о том, что «…наш Глава города Саранск решил отменить меры направленные на нераспростронение кароновируса и вывести ВСЕХ сотрудников Администрации на работу. Всех без исключения: имеющих маленьких детей, приклонного возраста».

По словам градоначальника, персональный состав чиновников, которые должны продолжить работу в период с 4 по 30 апреля был определен еще на прошлой неделе. «И это распоряжение никто не отменял! – заявил Петр Тултаев. - Часть сотрудников в нерабочий период постоянно находятся на рабочих местах, остальные – работают согласно графику, который с ними был согласован».

Мэр уточнил, что при необходимости с «удаленки» будут отозваны все муниципальные служащие: «Чем муниципальные служащие лучше врачей, медсестер, воспитателей, работающих в дежурных группах, и дворников, которые целыми днями пашут на улицах города?! Мы добровольно выбрали эту работу. Все находятся на службе! Если этому человеку трудно, он может сидеть дома и после окончания нерабочего периода, – не скрывая негодования, сказал Петр Тултаев. – Мы не можем повесить замок на двери Администрации и уйти на карантин! Абсолютное большинство муниципальных служащих – нормальные, понимающие люди, все работают и выходят по первому зову. Но есть такие, которые хотят в тепле отсидеться. Почему кто-то должен «воевать», а кто-то должен «сидеть в окопах»?! Нам надо бояться, что нас назовут тыловыми крысами и дезертирами! А как только «война» пройдет, такие люди первыми прибегут за наградами!».

Директор департамента по правовым вопросам Кирилл Кистенев добавил к сказанному, что в нормативно-правовых документах, касающихся нерабочего периода, нет указаний на освобождение от работы муниципальных служащих. «Конечно, можно было бы обеспечить присутствие всего персонала. Но мэр распорядился организовать работу по графику, дабы минимизировать контакты».

«Если кто-то из муниципальных служащих считает, что его права нарушаются, может обращаться в суд или трудовую инспекцию», - резюмировал Петр Тултаев.