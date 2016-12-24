На городских маршрутах пришлось увеличить количество автобусов и троллейбусов

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В связи с возобновлением производственного процесса на ряде предприятий Саранска, перевозчики зафиксировали рост пассажиропотока. Как было объявлено на очередном заседании городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, это потребовало увеличения количества выходящих на линии муниципальных автобусов и троллейбусов. С 8 апреля на маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием «Горэлектротранс», работают 43 автобуса и 30 троллейбусов (в обычные будние дни, для сравнения, - по 65 и 54 единицы).
Участникам заседания также напомнили, что согласно постановлению Правительства РМ от 3 апреля руководители предприятий должны организовать доставку работников из дома и обратно. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что далеко не все работодатели исполняют эту норму. О нарушениях в данной сфере следует сообщать по круглосуточному телефону «горячей линии»: 8 (8342) 39-14-44.
В то же время мэр Саранска поручил начальнику транспортного управления Игорю Белорунову и директору МП «Горэлектротранс» продолжить мониторинг пассажиропотока и при необходимости выводить на маршруты дополнительные единицы подвижного состава. «Особенно - в часы пик! – указал Петр Тултаев. - Люди не виноваты, что работодатель не организовывает их доставку».
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