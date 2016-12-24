В Мордовии показали почти идеальное предприятие

Характерной его особенностью является грамотная организация производственного процесса в условиях полного соблюдения санитарно-профилактических требований. АО «Оптиковолоконные Системы» (а это именно о нем идет речь) посетил Глава республики Владимир Волков

В конце марта, как того и требовал Указ Президента, завод на неделю приостановил свою работу. 6 апреля производственная деятельность была возобновлена - с соблюдением целого ряда ограничений.

«Сейчас непосредственно на предприятии трудятся 25% работников - только те, чьи руки нам необходимы», - сообщил заместитель генерального директора Михаил Власов. Все остальные по-прежнему находятся на «удаленке», из дома выполняя свои обязанности. В дистанционном формате, то есть по видеосвязи, проводятся и все производственные совещания.

Персоналу, работающему в цехах, запрещено ездить на общественном транспорте. Доставка до завода и обратно осуществляется служебным микроавтобусом. Личным транспортом пользоваться не возбраняется, но при условии проведения регулярной его дезинфекции. На проходной – обязательный санитарный фильтр (обработка рук и измерение температуры).

Работа на участках организована так, чтобы сотрудники «держали дистанцию». Уборка и дезинфекция помещений выполняется строго по графику – дважды в смену. В столовой тоже практикуется индивидуальная рассадка. Не забыты и опросы персонала – у людей выясняют, не контактировали ли они с приезжими из других регионов или стран. Четверых, кстати, отправили по этой причине на самоизоляцию.

«Санитарно-профилактические меры на возобновивших работу предприятиях должны соблюдаться самым строжайшим образом», - согласился Глава РМ. В ходе состоявшегося затем обсуждения производственных планов «Оптиковолоконных Систем» было подчеркнуто, что из-за перехода людей на удаленный режим по всей стране фиксируется значительный рост объемов потребляемого Интернет-трафика. Нагрузка на сети выросла настолько, что операторы заговорили о перспективах наращивания своих мощностей. В этой связи спрос на отечественное телекоммуникационное оптическое волокно может существенно увеличиться. Строительство второй очереди завода позволит довести объемы производства до 10 миллионов километров оптоволокна в год.