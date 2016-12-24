В Мордовии показали почти идеальное предприятие

200 аппаратов для искусственной вентиляции легких
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Характерной его особенностью является грамотная организация производственного процесса в условиях полного соблюдения санитарно-профилактических требований. АО «Оптиковолоконные Системы» (а это именно о нем идет речь) посетил Глава республики Владимир Волков
В конце марта, как того и требовал Указ Президента, завод на неделю приостановил свою работу. 6 апреля производственная деятельность была возобновлена - с соблюдением целого ряда ограничений.
«Сейчас непосредственно на предприятии трудятся 25% работников - только те, чьи руки нам необходимы», - сообщил заместитель генерального директора Михаил Власов. Все остальные по-прежнему находятся на «удаленке», из дома выполняя свои обязанности. В дистанционном формате, то есть по видеосвязи, проводятся и все производственные совещания.
Персоналу, работающему в цехах, запрещено ездить на общественном транспорте. Доставка до завода и обратно осуществляется служебным микроавтобусом. Личным транспортом пользоваться не возбраняется, но при условии проведения регулярной его дезинфекции. На проходной – обязательный санитарный фильтр (обработка рук и измерение температуры).
Работа на участках организована так, чтобы сотрудники «держали дистанцию». Уборка и дезинфекция помещений выполняется строго по графику – дважды в смену. В столовой тоже практикуется индивидуальная рассадка. Не забыты и опросы персонала – у людей выясняют, не контактировали ли они с приезжими из других регионов или стран. Четверых, кстати, отправили по этой причине на самоизоляцию.
«Санитарно-профилактические меры на возобновивших работу предприятиях должны соблюдаться самым строжайшим образом», - согласился Глава РМ. В ходе состоявшегося затем обсуждения производственных планов «Оптиковолоконных Систем» было подчеркнуто, что из-за перехода людей на удаленный режим по всей стране фиксируется значительный рост объемов потребляемого Интернет-трафика. Нагрузка на сети выросла настолько, что операторы заговорили о перспективах наращивания своих мощностей. В этой связи спрос на отечественное телекоммуникационное оптическое волокно может существенно увеличиться. Строительство второй очереди завода позволит довести объемы производства до 10 миллионов километров оптоволокна в год.
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.