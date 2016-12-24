В Мордовии выявлено еще 4 случая заболевания коронавирусом

Закат эпохи
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
В Мордовии зафиксированы 4 новых случая заболевания коронавирусом. По информации оперативного штаба, по данным на 9 апреля, общее число заболевших опасной инфекцией составляет в республике 17 человек (некоторые выздоровели и уже выписаны из больницы).
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 118 человек.
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
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Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату