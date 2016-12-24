В Мордовии выявлено еще 4 случая заболевания коронавирусом

В Мордовии зафиксированы 4 новых случая заболевания коронавирусом. По информации оперативного штаба, по данным на 9 апреля, общее число заболевших опасной инфекцией составляет в республике 17 человек (некоторые выздоровели и уже выписаны из больницы).

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 118 человек.