География заражения коронавирусом в Мордовии

По данным на 8 апреля, пациенты с подтвержденным заболеванием коронавирусом, а также с подозрением на эту инфекцию зафиксированы в нескольких городах и районах Мордовии - Cаранске, Рузаевке, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Кадошкинском, Темниковском, Большеигнатовском, Ардатовском, Лямбирском, Ельниковском, Дубенском. Всего в республике опасный вирус обнаружили у 13 человек, 3 из них выписаны в связи с выздоровлением. Оставшиеся получают необходимое лечение и находятся под наблюдением. Возраст заболевших находится в самом широком диапазоне – есть и дети, и студенты, и люди пенсионного возраста.

Самые первые случаи заболевания COVID-19 в республике были связаны с жителями Мордовии, которые вернулись из зарубежных поездок. Они становились носителями вируса, иногда заболевали сами, и ставили под угрозу всех, с кем контактировали. Все контактные лица также выявлялись и помещались на карантин. Большая часть из них сейчас снята с карантинных мероприятий, коронавирус у них не подтвердился.

​ Сейчас новые заболевшие – люди, которые побывали в Москве или других регионах страны, а также члены их семей и контактные лица. Самый последний случай – яркое тому свидетельство. Житель республики отправился в Москву и посетил там рынок «Садовод». Мужчина находился в столице в общей сложности два дня, и по возвращении домой почувствовал себя плохо. Он обратился к врачам, у него был диагностирован коронавирус. Дома он контактировал с близкими людьми и теперь у многих из его окружения подтверждено инфицирование вирусом.

Сейчас анализ на коронавирус делают в течение суток три лаборатории в Мордовии. В случае первого положительного теста на коронавирус анализы берут повторно и направляют в федеральные диагностические центры (в Москву, Нижний Новгород). Платных анализов на коронавирус в Мордовии пока не делают.

Что касается категорий людей, кто проходит тестирование на наличие вируса, прежде всего проводят исследования врачей, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, и контактной группой. Далее обследуются пациенты с подозрением на COVID-19, лица, которые контактировали с заболевшим и с контактными лицами. А так же все, кто пересекает границу, приезжает из мегаполисов, из-за границы. Они должны оповещать о себе и находиться на самоизоляции. Также анализы на коронавирус берут у пациентов с внебольничной пневмонией, с клиникой респираторной вирусной инфекции, а также при неблагоприятном эпиданамнезе.