В Мордовии выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом

По сообщению оперативного штаба, в республике выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 8 апреля, таким образом общее число заболевших опасной инфекцией составляет в Мордовии 13 человек (трое выздоровели и были выписаны из больницы).