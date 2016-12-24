В Мордовии выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом

Нельзя допускать полухамское, небрежное отношение медиков к пациентам
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
По сообщению оперативного штаба, в республике выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 8 апреля, таким образом общее число заболевших опасной инфекцией составляет в Мордовии 13 человек (трое выздоровели и были выписаны из больницы).
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...