В Мордовии выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом

Репортер

По сообщению оперативного штаба, в республике выявлено сразу 7 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 8 апреля, таким образом общее число заболевших опасной инфекцией составляет в Мордовии 13 человек (трое выздоровели и были выписаны из больницы).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Адвокат ответит за наркотики

Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу