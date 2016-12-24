Лишенный прав водила устроил ДТП, в котором погибла 41-летняя женщина

Бывшему министру продлили арест
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
4 апреля в Лямбирском районе около восьми часов вечера на автодороге Нижний Новгород - Саратов - Смольково 38-летний водитель автомашины ВАЗ-21093, лишенный права управления транспортным средством (за управление авто без прав он совсем недавно уже привлекался к ответственности), не обеспечил безопасный скоростной режим и не учел дорожные условия, в результате чего допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на железобетонный столб.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка «девятки» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ РКБ № 4. Взята кровь на анализ.
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной