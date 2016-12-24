Лишенный прав водила устроил ДТП, в котором погибла 41-летняя женщина

Репортер

4 апреля в Лямбирском районе около восьми часов вечера на автодороге Нижний Новгород -  Саратов - Смольково 38-летний водитель автомашины ВАЗ-21093, лишенный права управления транспортным средством (за управление авто без прав он совсем недавно уже привлекался к ответственности), не обеспечил безопасный скоростной режим и не учел дорожные условия, в результате чего допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на железобетонный столб.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка «девятки» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ РКБ № 4. Взята кровь на анализ.

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