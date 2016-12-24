На жительницу Мордовии оформили «липовый» онлайн-кредит

В Мордовии показали «истоки продовольственного изобилия»
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На минувшей неделе в полицию обратилась 36-летняя жительница Зубово-Полянского района и сообщила, что неизвестные оформили на нее кредит с помощью онлайн-приложения.
Даме позвонил молодой человек, который представился сотрудником безопасности банка и объяснил, что с ее карты пытаются списать деньги. Операцию можно отменить, но для этого владелица счета должна была сообщить данные карты и назвать код из смс-сообщения. Женщина озвучила незнакомцу цифры, а после завершения разговора зашла в мобильное приложение и обнаружила оформленный на нее кредит на 143 тысячи 750 рублей. При этом заемные деньги с ее карты оказались уже списаны.
В Саранске по такой же схеме лишилась 190 тысяч рублей ровесница зубовополянской потерпевшей. Ей также позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка, и далее все было по известному сценарию. После выполнения указаний собеседника с карты женщины исчезли все деньги.
Уважаемые жители Мордовии! Сотрудники полиции рекомендуют проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми. Не называйте кодовые слова, пароли или трехзначный код с обратной стороны карты. Если телефонные собеседники сообщают вам о мошеннических действиях, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение.
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