Аферисты «раздают компенсации»

Жители Мордовии в популярных мессенджерах стали получать сообщения о компенсационных выплатах, которые им якобы положены.



«Срочная новость для всех граждан Российской Федерации! - гласит одно из таких писем. - Запустился новый портал Объединенного Компенсационного Фонда. Данный портал выплачивает компенсации при наличии на то законных оснований. Гарантировано каждому гражданину от 15 тысяч рублей и выше. Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите деньги уже в течение 10 минут». При этом в тексте прикреплен логотип портала «Госуслуги», а внизу есть соответствующая подпись.

В отделе по организации раскрытий мошенничества общеуголовной направленности УУР республиканского МВД пояснили, что это очередной способ мошенничества. Для проверки начислений вам предложат перейти по ссылке и указать персональные данные, после этого появится сумма «компенсации». Ну а дальше с вас попросят деньги за подтверждение личности, регистрацию заявления, комиссию и пошлину - в общей сложности 10-15 платежей. В конце концов, вам сообщат, что это был квест и никаких выплат вам, разумеется, не полагается.

«Не нужно доверять подобным рассылкам, какой бы сферы деятельности они ни касались. Любые компенсационные выплаты выдаются на основе нормативных актов, которые в обязательном порядке публикуются в официальных изданиях», - комментирует заместитель начальника отдела по организации раскрытий мошенничества общеуголовной направленности УУР МВД по РМ Андрей Батаенков.

От имени какой бы серьезной структуры ни делалась рассылка, нужно обязательно проверять информацию. Мошенники могут создать сайт-двойник, позаимствовав интерфейс у официального интернет-ресурса. Следует обратиться в эти учреждения по телефону и уточнить, соответствуют ли данные действительности.