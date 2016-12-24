Городская администрация ограничила предоставление муниципальных услуг при личном визите граждан

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Администрация Саранска объявила о приостановке с 6 по 30 апреля приема документов, предоставления муниципальных и иных услуг при личном визите граждан. Аналогичные ограничения действуют и в казенном учреждении «Городская общественная приемная».
«Исключением являются услуги, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан, - сказано в официальном сообщении. - При этом муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде».
Также в указанный период приостановлен личный прием граждан главой городского округа Саранск и должностными лицами мэрии. Обращения при этом можно по-прежнему подать по электронной почте (saransk@moris.ru или post@adm-saransk.ru) в письменном виде (отправив по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30) либо через интернет-приемную администрации городского округа.
Помимо того, в соответствии с указами Президента РФ и Главы Мордовии с 6 апреля приостановили свою деятельность муниципальные библиотеки, организации культуры, досуга и спорта.
Образовательные учреждения республиканской столицы перешли, между тем, на дистанционный режим обучения. С понедельника учебный процесс идет с использованием всех имеющихся ресурсов, включая мессенджеры. Министерство просвещения России предлагает родителям составить чёткий распорядок дня, который поможет приобщить ребенка к рациональному распределению учебного времени и периодов отдыха, равноценно распределять свои силы.
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