Пять часов под перевернувшимся трактором

Репортер

4 апреля около четырех часов дня 53-летний механизатор из села Козловка Атяшевского района проводил полевые работы на тракторе марки Т-25.

В какой-то момент он не справился с управлением машиной, трактор опрокинулся на мужчину и придавил его. Самостоятельно выбраться механизатор не мог и что есть мочи звал на помощь, кричал и стучал по крылу трактора. Однако только через пять часов, уже вечером, его призывы были услышаны - местные жители нашли бедолагу, помогли выбраться и вызвали скорую помощь.

В больнице пострадавшему поставили диагноз - сдавление нижних конечностей и таза. Состояние алкогольного опьянения у него не установлено.

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