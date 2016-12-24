Самоизоляция под надзором

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции

На прошедшей неделе жители республики с тревогой следили за сводками с «коронавирусного фронта», то бишь за количеством заболевших опасной инфекцией сограждан. И каждый новый случай рассматривался как предвестник грядущего вирусного разгула.

Не добавляли оптимизма и сообщения о многих тысячах приехавших в родные края уроженцах республики - из Москвы, Петербурга и других крупных городов. Карантин согнал с рабочих мест много наших земляков, решивших провести своеобразные каникулы на родине. «Люди приехали целыми семьями, с детьми в возрасте от 1 года до 15 лет. Есть среди приехавших и люди старшего поколения. Со всеми мы работаем, они находятся в поле нашего внимания, - отметила на брифинге для региональных СМИ вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова. - Хотелось бы обратить внимание, чтобы люди не занимались самолечением и при первых симптомах недомогания обращались к врачам».

Пока число выявленных носителей опасной инфекции в Мордовии относительно невелико, по состоянию на 7 апреля официально зафиксировано лишь шесть случаев (отрадно, что несколько пациентов выздоровели и уже покинули больницу). Большинство из заболевших подцепили заразу за границей, но есть и «московский вариант», когда жители Мордовии привозили инфекцию после поездки в российскую столицу. При этом угроза занесения вируса приезжими и быстрого его расползания по республике остается весьма реалистичной. В этой связи Глава РМ Владимир Волков новым указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение инфекции. В частности, прежде рекомендательные для режима самоизоляции ограничения теперь стали обязательными.

Теперь граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы и обратно, к ближайшему магазину, выгула домашних животных в 100 метрах от дома, выноса мусора.

Вводится обязанность соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Неработающие граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию на дому, а также должны воздержаться от посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Приехавшие из-за границы обязаны сообщать об этом по телефонам горячей линии, 14 дней оставаться дома в режиме самоизоляции, а при появлении первых признаков респираторной инфекции незамедлительно вызвать врача на дом.

Прибывшие в Мордовию из других регионов, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны передавать сведения о месте и датах своего пребывания, возвращения и контактную информацию в орган местного самоуправления по месту жительства (пребывания). Они также обязаны соблюдать режим самоизоляции, как и все остальные жители республики.

Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия, обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Продолжающим работать организациям предлагается обеспечить сотрудников служебным удостоверением, а при отсутствии служебных удостоверений - справкой об осуществлении трудовой (служебной) деятельности (с предъявлением паспорта). Также и волонтерам следует иметь при себе паспорт и личную карточку (бейдж) волонтера.

На территории республики временно приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Также временно приостанавливается регистрация и расторжение браков органами ЗАГС. Всем будут предложены новые даты после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях молодоженам могут пойти навстречу, но регистрация в любом случае пройдет без приглашенных лиц.

Сотрудники полиции в Мордовии контролируют соблюдение карантина, проводят проверки по месту жительства граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И часть этих проверок осуществляется повторно. В Рузаевском районе полицейские поймали одного нарушителя. При проверке по месту жительства 58-летнего сельчанина, прибывшего из-за границы, было установлено, что он покидал дом и выезжал из своего населенного пункта в Рузаевку. Ранее мужчина был предупрежден медицинским работником о необходимости нахождения в режиме самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия. На жителя Рузаевского района был составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». Протокол направлен мировым судьям для принятия решения.

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции. В рамках профилактических мероприятий на дорогах республики несут службу мобильные патрульные группы - инспекторы ДПС и сотрудники регионального Управления Росгвардии. Кроме того, в общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.