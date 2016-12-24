Ряду мордовских предприятий разрешили продолжить работу

Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований

Первый вице-премьер - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов объяснил на брифинге в региональном пресс-центре, кому и на каких условиях разрешается возобновить производственную деятельность.

Постановлением республиканского Правительства от 3 апреля утвержден перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней. В него вошли предприятия, по сути, обеспечивающие безопасность нашей экономики. Многие из них работают в кооперации с крупными холдингами, поставляют свою продукцию для нужд страны. Разумеется, любая остановка, тем более - срыв контрактных обязательств, сказывается в конечном счете на всей производственной цепочке.

«Опять же, никто не снимал с нас обязательств по национальным проектам, - напомнил Владимир Мазов. - Главой республики четко обозначены задачи, связанные с их реализацией. И такую работу тоже нельзя останавливать!»

Здесь речь идет, прежде всего, о десятках предприятий светотехнической, кабельной, фармацевтической промышленности, вагоностроительной отрасли, стройиндустрии.

В полном объеме функционирует агропромышленный сектор. Продолжают свою работу организации жилищно-коммунальной сферы, соцобеспечения, средств связи и массовых коммуникаций, а также банки и страховые компании.

Во главу угла при этом ставится безусловное выполнение санитарно-профилактических мер. Например, работодатель обязан составить список сотрудников, которые действительно необходимы ему на производстве. По возможности рекомендовано увеличить количество смен, чтобы люди реже контактировали друг с другом. И уж конечно, нужно позаботиться об их доставке из дома и обратно.

Едва ли не в самой сложной ситуации сейчас оказался малый и средний бизнес, А это, между прочим, почти 20,5 тысячи субъектов и свыше 80 тысяч работников (то есть практически каждый десятый житель региона). Большинство предприятий общественного питания и сферы услуг - бары, рестораны, кафе, фитнес-клубы, спа-салоны, сауны, парикмахерские, развлекательные заведения - по-прежнему должны быть закрыты, хотя все их «зарплатные» обязательства остаются в силе. В отдельных случаях, правда, разрешения на возобновление деятельности добиться удается. Недавно, к примеру, был решен вопрос о работе фирм, осуществляющих ремонт компьютеров, гаджетов и прочей электронной техники.

Специально для бизнесменов в Мордовии открыта горячая линия. Ее номер - 24-77-77. Что же касается планов поддержки отрасли, то они есть. «Просчитаются возможные убытки бюджета, потому что любая антикризисная помощь предусматривает финансовые затраты», - отметил Владимир Мазов.