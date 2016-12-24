Ряду мордовских предприятий разрешили продолжить работу

Самоизоляция стала обязательной
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Первый вице-премьер - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов объяснил на брифинге в региональном пресс-центре, кому и на каких условиях разрешается возобновить производственную деятельность.
Постановлением республиканского Правительства от 3 апреля утвержден перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней. В него вошли предприятия, по сути, обеспечивающие безопасность нашей экономики. Многие из них работают в кооперации с крупными холдингами, поставляют свою продукцию для нужд страны. Разумеется, любая остановка, тем более - срыв контрактных обязательств, сказывается в конечном счете на всей производственной цепочке.
«Опять же, никто не снимал с нас обязательств по национальным проектам, - напомнил Владимир Мазов. - Главой республики четко обозначены задачи, связанные с их реализацией. И такую работу тоже нельзя останавливать!»
Здесь речь идет, прежде всего, о десятках предприятий светотехнической, кабельной, фармацевтической промышленности, вагоностроительной отрасли, стройиндустрии.
В полном объеме функционирует агропромышленный сектор. Продолжают свою работу организации жилищно-коммунальной сферы, соцобеспечения, средств связи и массовых коммуникаций, а также банки и страховые компании.
Во главу угла при этом ставится безусловное выполнение санитарно-профилактических мер. Например, работодатель обязан составить список сотрудников, которые действительно необходимы ему на производстве. По возможности рекомендовано увеличить количество смен, чтобы люди реже контактировали друг с другом. И уж конечно, нужно позаботиться об их доставке из дома и обратно.
Едва ли не в самой сложной ситуации сейчас оказался малый и средний бизнес, А это, между прочим, почти 20,5 тысячи субъектов и свыше 80 тысяч работников (то есть практически каждый десятый житель региона). Большинство предприятий общественного питания и сферы услуг - бары, рестораны, кафе, фитнес-клубы, спа-салоны, сауны, парикмахерские, развлекательные заведения - по-прежнему должны быть закрыты, хотя все их «зарплатные» обязательства остаются в силе. В отдельных случаях, правда, разрешения на возобновление деятельности добиться удается. Недавно, к примеру, был решен вопрос о работе фирм, осуществляющих ремонт компьютеров, гаджетов и прочей электронной техники.
Специально для бизнесменов в Мордовии открыта горячая линия. Ее номер - 24-77-77. Что же касается планов поддержки отрасли, то они есть. «Просчитаются возможные убытки бюджета, потому что любая антикризисная помощь предусматривает финансовые затраты», - отметил Владимир Мазов.
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...