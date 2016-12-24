Граждан призвали «сигнализировать» о приехавших

Важным фактором снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции остается своевременное выявление лиц, прибывших из эпиднеблагополучных стран, а также регионов России. С этой целью все жители Саранска, побывавшие в других субъектах страны, а также гости столицы Мордовии, обязаны уведомить о своем прибытии по многоканальному круглосуточному телефону городского оперативного штаба – 24-07-07.

«Обращаюсь ко всем, кто прибывает в Саранск из других регионов: сообщите о себе! Сотрудники запишут ваши контакты, проконсультируют о дальнейших действиях. Прошу всех гостей соблюдать карантинные мероприятия и самоизолироваться. Некоторое время не нужно общаться со своими родственниками, тем более - с пожилыми. Берегите себя и своих близких», - сказал мэр Саранска.

По этому же номеру городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает обращаться всех, кому известно о прибывших гражданах из других регионов, их месте проживания или пребывания.