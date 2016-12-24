Граждан призвали «сигнализировать» о приехавших

«За гранью цинизма»
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Важным фактором снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции остается своевременное выявление лиц, прибывших из эпиднеблагополучных стран, а также регионов России. С этой целью все жители Саранска, побывавшие в других субъектах страны, а также гости столицы Мордовии, обязаны уведомить о своем прибытии по многоканальному круглосуточному телефону городского оперативного штаба – 24-07-07.
«Обращаюсь ко всем, кто прибывает в Саранск из других регионов: сообщите о себе! Сотрудники запишут ваши контакты, проконсультируют о дальнейших действиях. Прошу всех гостей соблюдать карантинные мероприятия и самоизолироваться. Некоторое время не нужно общаться со своими родственниками, тем более - с пожилыми. Берегите себя и своих близких», - сказал мэр Саранска.
По этому же номеру городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает обращаться всех, кому известно о прибывших гражданах из других регионов, их месте проживания или пребывания.
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...