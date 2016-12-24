Шестой заболевший в Мордовии – житель района

В Мордовии зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом. Этот диагноз поставлен жителю одного из районов республики. По всей вероятности он был инфицирован во время поездки в Москву. Пациент был госпитализирован с симптомами ОРВИ и сейчас находится в Республиканской инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии. Вместе с ним госпитализированы члены семьи, у них взяты анализы на коронавирус. Их состояние также удовлетворительное. Соответственно, проводятся все необходимые мероприятия и с контактными лицами заболевшего.