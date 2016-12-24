Дежурные группы в детских садах продолжат работу

Репортер

В период с  6 по 30 апреля посещать их смогут малыши, чьи родители будут находиться на рабочих местах. Формирование дежурных групп осуществляется на основе обращений родителей к воспитателям или заведующим дошкольных учреждений. Обязательным условием является наличие подтверждающего документа (справки с места работы или служебного удостоверения). Ребенок может быть принят в детский сад только при отсутствии у него симптомов заболевания ОРВИ, после прохождения «утреннего фильтра».

Что же касается школ, то там, по сообщению мэрии Саранска, образовательный процесс 6 по 30 апреля будет проходить в дистанционном режиме  - «с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

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