Дежурные группы в детских садах продолжат работу

В период с 6 по 30 апреля посещать их смогут малыши, чьи родители будут находиться на рабочих местах. Формирование дежурных групп осуществляется на основе обращений родителей к воспитателям или заведующим дошкольных учреждений. Обязательным условием является наличие подтверждающего документа (справки с места работы или служебного удостоверения). Ребенок может быть принят в детский сад только при отсутствии у него симптомов заболевания ОРВИ, после прохождения «утреннего фильтра».

Что же касается школ, то там, по сообщению мэрии Саранска, образовательный процесс 6 по 30 апреля будет проходить в дистанционном режиме - «с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».