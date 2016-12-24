В Мордовии выявлен 5 случай заболевания коронавирусом. Трое излечились

Репортер

По данным оперативного штаба, в Мордовии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Этот диагноз поставлен уроженцу одного из районов республики. За границу он не выезжал и судя по всему был инфицирован во время поездки в Москву. Пациент был госпитализирован с симптомами ОРВИ и сейчас находится в Республиканской инфекционной больнице. Взятые у его анализы на коронавирус подтвердились. Таким образом, по состоянию на 4 апреля заболевание коронавирусом было подтверждено у пятерых жителей республики.

При этом, за последние сутки из Республиканской инфекционной больницы выписаны 3 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат, они полностью здоровы. И в таком благополучном исходе, безусловно, есть большая заслуга саранских медиков - оперативная и квалифицированная помощь, которая  была оказана заболевшим, позволила им справиться с опасной инфекцией.
 
Соответственно, по данным на утро 4 апреля в Республиканской инфекционной больнице остаются двое больных с подтвержденным диагнозом коронавирус.

 



 

В Мордовии выявлен 5 случай заболевания коронавирусом

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