В Мордовии выявлен 5 случай заболевания коронавирусом. Трое излечились

Производственников призвали подумать о сохранении рынков сбыта
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
По данным оперативного штаба, в Мордовии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Этот диагноз поставлен уроженцу одного из районов республики. За границу он не выезжал и судя по всему был инфицирован во время поездки в Москву. Пациент был госпитализирован с симптомами ОРВИ и сейчас находится в Республиканской инфекционной больнице. Взятые у его анализы на коронавирус подтвердились. Таким образом, по состоянию на 4 апреля заболевание коронавирусом было подтверждено у пятерых жителей республики.
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату