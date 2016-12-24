Вирусные аферисты

В условиях пандемии возникают новые схемы обмана граждан. Мошенники умело используют сложившуюся ситуацию, наживаясь на страхах людей.

Ниже мы приводим самые распространенные схемы:

- Кибермошенники от имени ВОЗ и Роспотребнадзора рассылают письма с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, чтобы собрать данные пользователей. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте подозрительные вложения в письмах. Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.рф

- Псевдоблаготворители через интернет собирают пожертвования на борьбу с распространением инфекции, в частности на создание противовирусной вакцины и лекарств. Убедитесь, что это оригинальный сайт фонда или компании, и они действительно занимаются этой работой.

- Мошенники создают интернет-страницы с популярными сейчас товарами – масками, респираторами, термометрами, берут предоплату и исчезают. Поэтому пользуйтесь только проверенными сайтами, порталами и онлайн-магазинами, а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

- Экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса уже можно обнаружить в продаже в Интернете, а иногда предложения купить их поступают напрямую гражданам. Но это обман, исследования на коронавирус проводят более 170 государственных лабораторий, и только две частные сети лабораторий – «Хеликс» и «Гемотест», которые есть в ряде крупных городов. Также обращаем внимание, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония». Что касается вакцины, то, по прогнозам специалистов, она будет готова не ранее, чем через 11 месяцев.

- Незнакомцы в защитной одежде представляются врачами или дезинфекторами от различных экстренных служб, пытаясь под разными предлогами попасть в квартиры граждан. Прежде чем открыть кому-то дверь, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

- Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8-800-2003-411, волонтеры с вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

- Также зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже «штрафовали» граждан за нарушение карантина. Знайте, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Они должны предъявить служебное удостоверение. И, в любом случае, не могут брать с вас никакие денежные средства, а только составить протокол.

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким, в первую очередь - пожилым родственникам. Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются