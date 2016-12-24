Коньяк дороже свободы

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В поселке Зубова Поляна ранее судимый житель Мордовии, не успев выйти из мест лишения свободы, вновь отметился на уголовной ниве. Около пяти часов вечера 2 апреля к сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии, патрулировавшим улицы районного центра, обратились местные жители. Они сообщили, что в близлежащем супермаркете один из посетителей пытается похитить бутылку коньяка.
В торговом зале росгвардейцы застали конфликтующего с персоналом магазина мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения. При виде людей в форме гражданин повел себя агрессивно и предпринял попытку скрыться, но был задержан.
Выяснилось, что мужчина освободился из мест лишения свободы несколько дней назад и уже собирался выехать к месту проживания. Видимо, алкоголь требовался, чтобы не скучать в пути. Правда, сейчас поездку к родным пенатам на какое-то время придется отложить.
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