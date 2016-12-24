Пока только четверо

По данным оперативного штаба, в Мордовии второй день подряд не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 3 апреля этот диагноз подтвержден по-прежнему только у четырех жителей республики.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

За сутки выздоровело 46 человек: Москва - 28, Самарская область - 5, Республика Татарстан - 4, Республика Башкортостан - 4, Пермский край - 2, ХМАО-Югра - 2, Ульяновская область -1.

Также за сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая.

Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам - на сайте стопкоронавирус.рф