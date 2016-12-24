Пока только четверо

Cрок для Самаркина
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
По данным оперативного штаба, в Мордовии второй день подряд не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 3 апреля этот диагноз подтвержден по-прежнему только у четырех жителей республики.
За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.
За сутки выздоровело 46 человек: Москва - 28, Самарская область - 5, Республика Татарстан - 4, Республика Башкортостан - 4, Пермский край - 2, ХМАО-Югра - 2, Ульяновская область -1.
Также за сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая.
Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам - на сайте стопкоронавирус.рф
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...