В Рузаевском районе выявлен еще один неблагополучный пункт по бешенству животных

В селе Ключарево Рузаевского района объявлен карантин по бешенству. По информации Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РМ и Пензенской области, «на основании результата лабораторного исследования ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория» от 17.03.2020 г. получен положительный результат на бешенство лисицы, доставленной с территории личного подсобного хозяйства гражданина», проживающего в данном населенном пункте. Ограничительные мероприятия (карантин) установлены, как сообщается, соответствующим Указом Главы РМ.

Следует напомнить, что ранее подобные ограничения были введены в другом рузаевском селе - Татарской Пишле. Всего же с начала года в республике зарегистрировано семь неблагополучных пунктов по бешенству животных: по одному — в Лямбирском, Ковылкинском, Кочкуровском, Краснослободском и Торбеевском районах, и два - в Рузаевском районе.