В Рузаевском районе выявлен еще один неблагополучный пункт по бешенству животных

Репортер

В селе Ключарево Рузаевского района объявлен карантин по бешенству. По информации Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РМ и Пензенской области, «на основании результата лабораторного исследования ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория» от 17.03.2020 г. получен положительный результат на бешенство лисицы, доставленной с территории личного подсобного хозяйства гражданина», проживающего в данном населенном пункте. Ограничительные мероприятия (карантин) установлены, как сообщается, соответствующим Указом Главы РМ.

Следует напомнить, что ранее подобные ограничения были введены в другом рузаевском селе -  Татарской Пишле. Всего же с начала года в республике зарегистрировано семь неблагополучных пунктов по бешенству животных: по одному — в Лямбирском, Ковылкинском, Кочкуровском, Краснослободском и Торбеевском районах, и два - в Рузаевском районе.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«ЛЮБИМЫЙ» ТИРАН

Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
«Лисма» меняет ориентацию

Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Закат эпохи

Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?

«Наварились»

Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию

«За гранью цинизма»

Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу