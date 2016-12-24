Богослужение онлайн

В связи с тем, что в храмах республики службы проходят без прихожан, Народное телевидение Мордовии, начиная с 3 апреля, организует в прямом эфире ежедневные трансляции из кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова.

Начало в 8:30.

Смотреть трансляции можно будет в эфире НТМ, на официальном сайте https://ntm13.ru и в группе канала ВКонтакте https://vk.com/ntm_tv_mordovia. В частности, завтра будет транслироваться Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение возглавит митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.



Ранее митрополит Зиновий также призвал верующих республики к ответственности, напомнив о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии, и попросил прихожан беречь здоровье своих близких. На воскресном богослужении архиерей анонсировал для прихожан трансляцию на телеканале «Народное телевидение Мордовии», отметив, что прямое включение из собора поможет верующим находиться дома во время самоизоляции.