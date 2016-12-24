В Саранске введен особый противопожарный режим

Репортер

Согласно постановлению администрации городского округа Саранск, он будет действовать до 31 августа 2020 года. В течение этого периода запрещается разводить огонь, костры во дворах и на приусадебных участках рядом со сгораемыми строениями. Для высыпания золы и углей необходимо выделять специальные площадки с ограждениями. Они должны находиться на расстоянии не ближе 10 метров от зданий.


Собственникам, чьи земельные участки прилегают к лесу, предлагается очистить территории от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов - на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо провести отделение противопожарной минерализованной полосой (шириной не менее 0,5 м) или иным противопожарным барьером.

Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности по части второй статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Указанная норма предусматривает применение штрафных санкций: на граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч, на юридических – до 400 тысяч рублей. 

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