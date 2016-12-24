Мордовия продолжает наращивать объемы производство молока

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По оперативным данным регионального минсельхоза, на 1 апреля текущего года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии произведено свыше 100 тысяч тонн молока. Это значение выше прошлогоднего показателя на 8 процентов (или на 7,0 тыс. т). Также на 131 килограмм выросла молочная продуктивность коров. Сейчас данный показатель равен 1718 кг.В рейтинге муниципалитетов по молочной продуктивности лидирует Кочкуровский район. Там прирост составил 31 процент.
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