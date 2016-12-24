Студентов-иностранцев будут судить за iPhone

Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении двух граждан Республики Туркменистан 1995 и 1996 годов рождения, подозреваемых в уличном грабеже. Студенты-иностранцы в январе этого года напали в Саранске на случайного прохожего и отобрали у него iPhone.

18 января около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступил звонок от 33-летнего жителя Саранска, который сообщил, что несколько минут назад двое неизвестных на улице Кирова нанесли ему побои и открыто похитили сотовый телефон. Мужчина описал внешний вид злоумышленников, отметив, что оба молодых человека, скорее всего, являются выходцами из одного из среднеазиатских регионов. При этом лишившийся телефона горожанин указал полицейским, в каком направлении скрылись грабители.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение причастных к совершению преступления двух граждан Республики Туркменистан. Оба молодых человека были задержаны по месту их временного проживания и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из задержанных является магистрантом нашего вуза, учится на архитектурно-строительном факультете МГУ им. Н.П. Огарева и живет в столице Мордовии уже более шести лет. Его товарищ по гоп-стопу учится в Аграрном институте. Ранее на молодых людей никаких нареканий не поступало, в совершении противоправных деяний они замечены не были.

Как выяснилось, незадолго до грабительской акции молодые люди распивали спиртное в одной из квартир города. Когда алкоголь закончился, они вышли на улицу, где обратили внимание на мужчину, идущего по другой стороне с барсеткой в руке. Воспользовавшись отсутствием свидетелей в столь раннее время суток, парни подбежали к жителю Саранска и ударили в спину. Тот упал на землю, а налетчики стали бить его ногами и отобрав сумочку скрылись.

Сколь-нибудь значимой для нападавших добычей стал находившийся в барсетке айфон, но воспользоваться им они не смогли, так как была включена блокировка. В результате молодые люди его разбили, предполагая позже продать комплектующие.

Сразу же после задержания молодые люди полностью признали свою вину. Придя в себя после попойки, они с ужасом осознали, в каком незавидном положении оказались - по действующему законодательству за грабеж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.