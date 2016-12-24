Сутки без вируса

Надо работать!
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
По данным оперативного штаба, в Мордовии по состоянию на 2 апреля не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом (этот диагноз ранее был подтвержден в общей сложности у четырех жителей республики).
При этом, как отметила на брифинге для региональных СМИ вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова, в последние дни в республику приехали многочисленные группы людей из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. По информации оперативного штаба, из других регионов в Мордовию прибыли порядка пяти тысяч человек.
«Приехали жители республики, которые временно выезжали в другие регионы работать или по другим причинам. Также жители других городов приехали в Мордовию к родственникам или друзьям, - сообщила Галина Лотванова. - Люди приехали целыми семьями, с детьми в возрасте от 1 года до 15 лет. Есть среди приехавших и люди старшего поколения. Со всеми мы работаем, они находятся в поле нашего внимания. Хотелось бы обратить внимание, чтобы люди не занимались самолечением и при первых симптомах недомогания обращались к врачам».
Также вице-премьер отметила, что режим самоизоляции распространяется на всех граждан, в том числе и на прибывших из-за пределов региона.
Для справки
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
За последние сутки (по состоянию на 2 апреля) в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионх. Зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.
Москва - 595
Московская область - 43
Санкт-Петербург - 22
Нижегородская область - 13
Ленинградская область - 11
Республика Дагестан - 10
Калининградская область - 7
Пермский край - 7
Ставропольский край - 5
Оренбургская область - 5
Свердловская область - 5
Республика Бурятия - 5
Красноярский край - 5
Липецкая область - 4
Мурманская область - 4
Ростовская область - 4
Иркутская область - 4
Вологодская область - 3
Калужская область - 2
Республика Коми - 2
Республика Северная Осетия - 2
Республика Башкортостан - 2
Республика Марий Эл - 2
Самарская область - 2
Ямало-Ненецкий АО - 2
Омская область - 2
Белгородская область - 1
Республика Адыгея - 1
Алтайский край - 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
4 марта самым печальным образом была раскрыта загадка бесследного исчезновения в Чамзинке 35-летнего сотрудника «Мордовцемента» Дмитрия...
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...