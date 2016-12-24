Сутки без вируса

Репортер

По данным оперативного штаба, в Мордовии по состоянию на 2 апреля не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом (этот диагноз ранее был подтвержден в общей сложности у четырех жителей республики).

При этом, как отметила на брифинге для региональных СМИ вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова, в последние дни в республику приехали многочисленные группы людей из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. По информации оперативного штаба, из других регионов в Мордовию прибыли порядка пяти тысяч человек.

«Приехали жители республики, которые временно выезжали в другие регионы работать или по другим причинам. Также жители других городов приехали в Мордовию к родственникам или друзьям, - сообщила Галина Лотванова. - Люди приехали целыми семьями, с детьми в возрасте от 1 года до 15 лет. Есть среди приехавших и люди старшего поколения. Со всеми мы работаем, они находятся в поле нашего внимания. Хотелось бы обратить внимание, чтобы люди не занимались самолечением и при первых симптомах недомогания обращались к врачам».

Также вице-премьер отметила, что режим самоизоляции распространяется на всех граждан, в том числе и на прибывших из-за пределов региона.

Для справки

В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса

За последние сутки (по состоянию на 2 апреля) в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионх. Зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.

Москва - 595

Московская область - 43

Санкт-Петербург - 22

Нижегородская область - 13

Ленинградская область - 11

Республика Дагестан - 10

Калининградская область - 7

Пермский край - 7

Ставропольский край - 5

Оренбургская область - 5

Свердловская область - 5

Республика Бурятия - 5

Красноярский край - 5

Липецкая область - 4

Мурманская область - 4

Ростовская область - 4

Иркутская область - 4

Вологодская область - 3

Калужская область - 2

Республика Коми - 2

Республика Северная Осетия - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Марий Эл - 2

Самарская область - 2

Ямало-Ненецкий АО - 2

Омская область - 2

Белгородская область - 1

Республика Адыгея - 1

Алтайский край - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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