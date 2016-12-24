В республике определены правила передвижения в период карантина

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Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Глава Мордовии подписал распоряжение, которым определяются правила передвижения в период карантина. Продолжающим работать организациям предлагается обеспечить сотрудников служебным удостоверением, а при отсутствии служебных удостоверений справкой об осуществлении трудовой (служебной) деятельности в произвольной форме (с предъявлением паспорта). Также и волонтерам следует иметь при себе паспорт и личную карточку (бейдж) волонтера.
Правительству республики поручено детально проработать вопрос о порядке передвижения граждан, в отношении которых действуют ограничительные меры.
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
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