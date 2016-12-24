В Мордовии выявлен четвертый заболевший коронавирусом

Репортер

Сегодня в республике подтвержден четвертый диагноз заболевания коронавирусом. Жительница городского округа Саранск вернулась из заграничной поездки, после чего находилась в режиме самоизоляции. При появлении симптомов ОРВИ была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу - женщину поместили в отдельный бокс. Взятые у нее анализы на коронавирус подтвердились. Состояние пациентки сейчас характеризуется как удовлетворительное. 

Все лица, с которыми она контактировала, в настоящее время установлены. У них также в обязательном порядке были взяты анализы на коронавирус. При этом результаты тестов оказались отрицательные.

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