В Мордовии выявлен четвертый заболевший коронавирусом

Сегодня в республике подтвержден четвертый диагноз заболевания коронавирусом. Жительница городского округа Саранск вернулась из заграничной поездки, после чего находилась в режиме самоизоляции. При появлении симптомов ОРВИ была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу - женщину поместили в отдельный бокс. Взятые у нее анализы на коронавирус подтвердились. Состояние пациентки сейчас характеризуется как удовлетворительное.

Все лица, с которыми она контактировала, в настоящее время установлены. У них также в обязательном порядке были взяты анализы на коронавирус. При этом результаты тестов оказались отрицательные.