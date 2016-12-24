Мост на Рабочей будет открыт для движения

Нельзя допускать полухамское, небрежное отношение медиков к пациентам
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Движение по подтопляемому мосту через реку Инсар на улице Рабочая будет открыто в ночь с 31 марта на 1 апреля, - сообщает городская администрация. Со 2 марта, напомним, мост был закрыт на время паводка.
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату