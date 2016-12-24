Мост на Рабочей будет открыт для движения

Репортер

Движение по подтопляемому мосту через реку Инсар на улице Рабочая будет открыто в ночь с 31 марта на 1 апреля, - сообщает городская администрация. Со 2 марта, напомним, мост был закрыт на время паводка.

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