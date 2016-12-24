Горожане срывают сигнальные ленты с детских площадок

Закрытие доступа к детским игровым комплексам, находящимся на площадях в микрорайонах города и на придомовых территориях, иные горожане восприняли весьма болезненно. В течение минувшего дня в городской оперативный штаб то и дело поступали сообщения о сорванных сигнальных лентах на детских площадках. «Уважаемые жители Саранска! Доступ на детские площадки мы ограничили, в первую очередь, думая о вашем здоровье и здоровье ваших детей и внуков! - обратился к горожанам мэр республиканской столицы Петр Тултаев. -Давайте будем благоразумными в сегодняшних условиях! Задумайтесь о том, что может случиться, если не соблюдать все профилактические меры. Жизнь у нас у всех одна и ею нужно дорожить!».

С 30 марта, напомним, сотрудникам предприятий коммунального комплекса и управляющих компаний вменено в обязанность ограничивать сигнальными лентами детские игровые комплексы. Такая мера принята городским оперативным штабом по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции по рекомендациям Роспотребнадзора. Сегодня управляющие компании продолжают работу по ограничению доступа к детским площадкам.