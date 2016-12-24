В Мордовии усилили ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

30 марта Глава Мордовии Владимир Волков подписал Указ об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. В нем, в частности, говорится:

- Гражданам рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключение случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. А также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгулом домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- На период с 30 марта по 5 апреля приостанавливается оказание госуслуг и иных услуг в помещениях исполнительных органах госвласти и госучреждений Мордовии.

Здесь речь идет, прежде всего, о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставления которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом все услуги, предоставления которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.