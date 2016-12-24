Жители республики жалуются на недостаток медицинских масок в продаже

На недостаток одноразовых медицинских масок в продаже жалуются жители республики по каналам горячих линий и в социальных сетях. При этом по информации Минздрава РМ, каждый день в аптеки сети «Фармация» поставляется 500​ масок. Но этого явно недостаточно.





Первоочередная задача сейчас - наполнение медучреждений республики средствами защиты. И она уже решена. Кроме того, необходимо обеспечить этими средствами защиты работающие предприятия, особенно там, где персонал находится в ежедневном контакте с населением.

Заметим, что в настоящее время в Мордовии​ уже налажено​ производство многоразовых​ масок. Но пока они поступают только для нужд предприятий.