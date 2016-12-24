Продовольственные магазины и рынки работают в республике в обычном режиме

На «горячие линии» поступает много вопросов от жителей республики – почему до сих пор не закрыты продовольственные рынки, ведь так называемые ярмарки выходного дня отменены?

Комментарий Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ:

- В соответствии с Указом Президента России работа организаций, деятельность которых связана со снабжением населения продовольствием и товарами первой необходимости, не приостанавливается.

Продовольственные магазины и рынки сегодня работают в обычном режиме. На них ограничения не распространяются.​

В то же время, ограничения действуют, если осуществляется торговля непродовольственными товарами или товарами, которые не являются предметом первой необходимости.

Соответствующий перечень утвержден Правительством России. О нарушениях можно сообщить на телефоны горячей линии по вопросам торговли и экономики:​ 8-8342-39-15-09.​