Продовольственные магазины и рынки работают в республике в обычном режиме

Репортер

На «горячие линии» поступает много вопросов от жителей республики – почему до сих пор не закрыты продовольственные рынки, ведь так называемые ярмарки выходного дня отменены?

 Комментарий Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ:

 - В соответствии с Указом Президента России работа организаций, деятельность которых связана со снабжением населения продовольствием и товарами первой необходимости, не приостанавливается.

 Продовольственные магазины и рынки сегодня работают в обычном режиме. На них ограничения не распространяются.​

 В то же время, ограничения действуют, если осуществляется торговля непродовольственными товарами или товарами, которые не являются предметом первой необходимости.

 Соответствующий перечень утвержден Правительством России. О нарушениях можно сообщить на телефоны горячей линии по вопросам торговли и экономики:​ 8-8342-39-15-09.​

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