Путин наградил сотрудника Росгвардии из Мордовии медалью «За спасение погибавших»

Трагедия едва не произошла в августе прошлого года в селе Сабаево, где офицер спецназа проводил выходные с семьей. Увидев, что загорелся соседний жилой дом, росгвардеец не задумываясь бросился на помощь. Стены и входная дверь к тому моменту уже были охвачены пламенем. Капитан полиции разбил окно и проник внутрь. В заполненной дымом комнате он нашел лежащего на диване хозяина дома, который после перенесенного заболевания с трудом мог передвигаться, и проживавшую с ним женщину. Сначала офицер помог выбраться ей, после чего, взяв на руки неподвижного мужчину, передал его через окно подоспевшим соседям.

Примечательно, что сразу после завершения спасательной операции произошло обрушение кровли здания. В результате пожара практически полностью уничтожены жилой дом и надворные постройки.

Сам сотрудник СОБР «Звезда» получил ожоги рук и ног первой и второй степени. Но, как он отмечает, об опасности даже не задумывался, поскольку нужно было спасать людей. «На моем месте так поступил бы каждый», - сказал офицер.