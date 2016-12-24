Молодежь Мордовии призвали принять участие в конкурсе о своей малой родине

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В республике продолжается конкурс «Люблю тебя, Мордовия!», проводимый в рамках подготовки к соревнованиям по познавательному туризму окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада».
Участником конкурса может стать любой молодой человек в возрасте 16- 25 лет, увлекающийся туризмом. Лучшие работы будут определены в двух номинациях - фото – («Мордовия моими глазами») и видеоочерк («Люблю тебя, Мордовия!»).
Главные критерии – глубина отражения туристической привлекательности региона или конкретных его территорий, населенных пунктов. Приветствуется также наличие «изюминки». Заявки принимаются по электронной почте tic-rm@mail.ru с пометкой «Люблю тебя, Мордовия!»
Авторы лучших работ войдут в состав мордовской делегации «Туриады».
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