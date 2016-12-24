Молодежь Мордовии призвали принять участие в конкурсе о своей малой родине

Репортер

В республике продолжается конкурс «Люблю тебя, Мордовия!», проводимый в рамках подготовки к соревнованиям по познавательному туризму окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада».

Участником конкурса может стать любой молодой человек в возрасте 16- 25 лет, увлекающийся туризмом. Лучшие работы будут определены в двух номинациях - фото – («Мордовия моими глазами») и видеоочерк («Люблю тебя, Мордовия!»).

Главные критерии – глубина отражения туристической привлекательности региона или конкретных его территорий, населенных пунктов. Приветствуется также наличие «изюминки». Заявки принимаются по электронной почте tic-rm@mail.ru с пометкой «Люблю тебя, Мордовия!»

Авторы лучших работ войдут в состав мордовской делегации «Туриады».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Верните память

Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
Адвокат ответит за наркотики

Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу