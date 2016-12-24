Шашлыки под запретом

Социум

Нерабочая неделя – не время для жарки шашлыков и прогулок по местам с большим скоплением граждан! – сказал мэр города Петр Тултаев на заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Саранска. – Всем жителям в складывающихся условиях нужно проявить сознательность и дисциплину».

По утверждению градоначальника, несмотря на звучащие отовсюду призывы о необходимости соблюдении режима самоизоляции, некоторые граждане откровенно пренебрегают профилактическими мерами. Благо погодные условия способствуют прогулкам и отдыху на природе.

В выходных много отдыхающих было замечено у Луховского водоема. Глава города поручил в этой связи демонтировать установленные на набережной мангалы. Также принято решение о закрытии (в том числе и для прохода) с 30 марта парков Саранска. А именно - парков Победы, культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Пролетарского района, а также в Детского парка. По рекомендации Роспотребнадзор ограничен доступ и на детские игровые или спортивные комплексы.

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