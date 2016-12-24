В детсадах Саранска создаются дежурные группы

Наш город

В период с 30 марта по 3 апреля в муниципальных дошкольных образовательных организациях будут работать дежурные группы. Их смогут посещать малыши, родители которых в соответствии с Указом Президента продолжают работать. При этом во внимание принимаются сведения, указанные в личных делах воспитанников детских садов.

Формируются дежурные группы на основе обращений родителей. Ребенок может быть принят в детский сад, только если у него нет симптомов заболевания ОРВИ, после обязательного прохождения утреннего фильтра. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Наварились»

Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию

«За гранью цинизма»

Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Закат эпохи

Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?

Надо работать!

Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...

Конкурс красоты

№8  Карина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу