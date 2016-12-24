В детсадах Саранска создаются дежурные группы

Пропавший сотрудник «Мордовцемента» найден мертвым
4 марта самым печальным образом была раскрыта загадка бесследного исчезновения в Чамзинке 35-летнего сотрудника «Мордовцемента» Дмитрия...
В период с 30 марта по 3 апреля в муниципальных дошкольных образовательных организациях будут работать дежурные группы. Их смогут посещать малыши, родители которых в соответствии с Указом Президента продолжают работать. При этом во внимание принимаются сведения, указанные в личных делах воспитанников детских садов.
Формируются дежурные группы на основе обращений родителей. Ребенок может быть принят в детский сад, только если у него нет симптомов заболевания ОРВИ, после обязательного прохождения утреннего фильтра.
4 марта самым печальным образом была раскрыта загадка бесследного исчезновения в Чамзинке 35-летнего сотрудника «Мордовцемента» Дмитрия...
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